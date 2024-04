Amazon brade sa célèbre Kindle Paperwhite moins cher que pendant le Black Friday

Vous pouvez aussi modifier le style de police d'écriture, l'espacement entre les lignes et la taille des caractères. Pour une expérience de lecture personnalisée et confortable. La Kindle est connectée en WiFi. Ce qui permet d'acheter des e-books directement depuis le Store de l'appareil. Ou de passer par Amazon, puis de synchroniser la liseuse. Elle n'est pas uniquement compatible avec des romans, vous pouvez tout lire dessus : des PDF, des journaux, des comics, des mangas, des BD, etc.

L'autonomie est assez conséquente puisque vous pouvez l'utiliser pendant deux mois sans avoir à la charger. Et avec les 16 Go de mémoire, vous avez de quoi stocker énormément de contenus. Mais sachez que tout ce qui a du graphisme est naturellement plus lourd et conséquent que les romans.