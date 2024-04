Partez serrein en vacances avec ce kit caméra et sonnette connectée Blink à moins de 70€

Dans ce pack donc, vous avez d'une part la caméra Blink Outdoor. Elle fonctionne avec deux piles AA pour une autonomie de deux ans. Vous la fixez dans un coin stratégique pour avoir la meilleure vue sur votre jardin, votre allée, votre entrée, etc.

Elle filme en Full HD, de jour comme de nuit, et ce, peu importe la météo. Vous recevez des notifications sur votre smartphone dès qu'un mouvement suspect est détecté et pouvez accéder en direct au flux vidéo. Le haut-parleur et le micro intégrés permettent d'entendre et aussi de parler avec la personne devant la caméra, et même de déclencher une alarme pour faire peur.

La Blink Video Doorbell fonctionne sur le même principe, sauf qu'elle est à côté de votre porte. Lorsque quelqu'un sonne, vous recevez comme un appel sur votre smartphone, et en décrochant vous voyez qui est à la porte et pouvez même discuter avec.

Sans oublier le Blink Sync Module qui permet de synchroniser vos appareils au même endroit, de les configurer et de faciliter ainsi leur utilisation.