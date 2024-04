Boulanger fait chuter le prix de l'écran connecté Amazon Echo Show 5

L'Echo Show 5 est un produit développé par Amazon, mais vous le retrouvez aujourd'hui en promotion chez Boulanger. Alors qu'il coûte normalement 109,99 €, vous pouvez le commander en ce moment pour seulement 59,99 €, et bénéficier de la livraison rapide et gratuite en magasin. S'il est en stock dans votre enseigne la plus proche, vous pouvez même aller le chercher dans la même journée que votre commande.

L'Echo Show 5 3ᵉ génération est donc un assistant connecté doté d'un écran tactile pour encore plus de possibilités. Une fois branché et relié au WiFi local, il permet d'utiliser Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Vous pouvez lui choisir une voix féminine ou masculine et ainsi lui demander tout ce que vous voulez. Ça peut aller de l'information la plus triviale au contrôle de votre maison connectée.