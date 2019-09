Fort recul du Bitcoin et des cryptomonnaies ces dernières heures

Le marché crypto en repli

Des contrats en Bitcoin mal reçus par les investisseurs



Source : Cryptonaute

Mardi 24 septembre, en début de soirée, le cours du Bitcoin a chuté de 1 000$, passant sous les 8 500$ en quelques minutes. Aujourd'hui, la valeur de la cryptomonnaie a continué sa descente pour atteindre la valeur de 8 374,49$. Le Bitcoin n'était pas tombé aussi bas depuis le mois de juin 2019 et entraîne avec lui d'autres devises comme Ethereum, Stellar et Litecoin qui perdent toutes entre 15% et 20%.Comment expliquer une chute aussi brutale ? Selon les analystes, la cause serait l'échec des premiers contrats à terme en Bitcoin proposés par Bakkt, la filiale d'ICE, le propriétaire de la Bourse de New-York spécialisée dans les cryptomonnaies.», explique Alex Mashinsky, PDG de Celcius, une start-up spécialisé dans les devises numériques.