L'investisseur Tim Draper pense que le bitcoin va atteindre les 250 000 $ d'ici 2023

Une flambée dans les prochaines années ?

La dégringolade du bitcoin en 2018

Source : Invest in Blockchain

est notamment connu pour avoir investi dans Skype, via son entreprise Draper Fisher Jurvetson. Mais il s'est également fait remarquer en 2014, avec l'acquisition d'environ 30 000 bitcoins, ce qui représentait à l'époque plus de 18 millions de dollars. Et le milliardaire ne semble pas avoir perdu foi en cette cryptomonnaie, bien au contraire.En effet, Draper s'est exprimé la semaine dernière, lors de la SALT Conference à Las Vegas. Il a alors fait l'éloge du, affirmant sa certitude de le voir prendre de plus en plus d'ampleur dans l'économie mondiale. «», a-t-il indiqué.De plus, il a ajouté qu'il était convaincu que la cryptomonnaie atteindrait une. Une prévision qu'il avait déjà exprimée un an plus tôt. Et il n'est pas le seul à croire si fermement en une envolée du bitcoin. Car l'excentrique John McAfee a, lui, prédit que le cours du bitcoin franchirait la barre du million de dollars... dès 2020.Pour l'heure, il est bien entendu difficile de juger la prévision de Tim Draper. Mais il faut noter que le milliardaire avait vu juste lors de son investissement massif en bitcoins en 2014, alors que ce dernier ne valait qu'environ 600 dollars. De plus, la même année, l'investisseur avait prédit que le cours de la cryptomonnaie atteindrait les 10 000 dollars fin 2017, ce qui s'est avéré exact.Néanmoins, après cette période faste, le bitcoin a ensuite connu une chute brutale en 2018 . La monnaie s'est ensuite relevée de façon inexpliquée . Mais le cours demeure loin de ses sommets de fin 2017 : à l'heure d'écrire ces lignes, il s'établit autour de 7 300 dollars.