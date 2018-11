L'Ohio accepte désormais que les entreprises règlent leurs taxes en Bitcoins

Des paiements faciles, rapides, et sécurisés

Via : The Wall Street Journal

Le cours dua beau être au plus bas, cela n'a pas entamé l'enthousiasme de Josh Mandel, trésorier de l'État de l'Ohio, de proposer aux entreprises de son état une nouvelle façon innovante de régler leurs impôts.C'est en tout cas en misant sur ces trois axes que l'Ohio souhaite séduire les entreprises désireuses d'un nouveau moyen de régler leur dîme auprès des services compétents.Les intéressés peuvent désormais se rendre sur Ohiocrypto.com et régler notamment leurs charges patronales à l'aide de Bitcoins. Les paiements seront traités par l'entreprise américaine BitPay, qui se chargera de convertir la monnaie virtuelle en billets verts.Au Wall Street Journal, Josh Mandel espère que cette initiative fera "", et que d'autres états envisageront de la répliquer.Actuellement, le cours du Bitcoin se situe autour de 3464€, contre 5560€ au début du mois de novembre.