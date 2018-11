Hublot lance une montre qu'on ne peut acheter qu'en Bitcoin

Une série limitée en hommage au Bitcoin

Source : Bloomberg

La nouvelle montre de luxe créée parveut rendre hommage à la plus connue des cryptomonnaies. La belle n'est produite qu'en 210 exemplaires, en référence au maximum mondial de 21 millions deToujours dans l'optique de fêter les 10 ans de la monnaie virtuelle, chaqueachetée sera gravée avec le numéro de transaction Bitcoin utilisé pour l'achat. Hublot a d'ailleurs contracté un partenariat avec la société chinoise OSL afin de vérifier les antécédents des acquéreurs et s'assurer qu'aucun n'est un crypto-fraudeur.La montre de Hublot coûte environ 25 000$ au cours actuel du Bitcoin. Les 210 exemplaires ont déjà été réservés. Face à l'engouement suscité, l'horloger compte d'ailleurs étendre le paiement en Bitcoin à ses autres gammes et produire une nouvelle série limitée consacrée à cette cryptomonnaie.