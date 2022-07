La rentabilité du minage de crypto, c'est (surtout) une affaire de géographie !

Le rapport de 911 Metallurgist prend en compte deux données, le coût de l’électricité dans un pays donné et le cours du bitcoin, qui a atteint un support de 20 000 $ depuis le mois de mai dernier. Les dix premiers pays de la liste sont tous situés au Moyen-Orient et en Afrique. En première place, nous avons le Koweït qui dispose d’une des électricités les moins chères au monde, suivi pas l’Algérie (4,181 $ par bitcoin miné) et le Soudan (4,781 $). Placée en dernier de la liste, la production d’un BTC au Venezuela coûterait une facture exorbitante de 246 530,74 dollars.