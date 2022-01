Cryptominage : il n'y a pas que des monstres de puissance dans la course, vous seriez surpris

« Les dernières 48 heures nous ont secoués » : ainsi parle Kris Marszalek, le P.-D.G. de Crypto.com, géant mondial de l'échange de crypto-monnaies , à propos du vol de plus de 34 millions de dollars qui a eu lieu le 16 janvier. Un grand nombre de retraits non autorisés d’ETH et de BTC ont été enregistrés sur la plateforme, mais ses dirigeants rassurent : les fonds vont être restitués et la sécurité du site accrue.