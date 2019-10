Une app préinstallée sur les Pixel 4 aux US appellera les secours en cas d'accident de voiture

© Google

En cas d'accident de voiture, il est crucial de réagir au plus vite. C'est pourquoi Google entend venir en aide à ceux qui en sont victimes, avec son application « Personal Safety », qui serait directement préinstallée sur les Pixel 4.Son but serait de s'assurer que l'utilisateur va bien, après avoir détecté une situation anormale, et d'appeler les secours pour lui, si ce n'était pas le cas. Concrètement, si l'application soupçonne la survenue d'un accident, le smartphone vibrera et émettra un signal d'alarme. Sur l'écran, deux options seront alors possibles : indiquer que tout va bien ou appeler les secours. Dans le premier cas, l'utilisateur pourra alors ensuite donner plus de précision (pas d'accident ou accident mineur). Et si l'appareil ne reçoit aucune réponse, il composera lui-même le numéro d'urgence (911 aux États-Unis) et communiquera sa position.De plus, l'application donnera la possibilité d'envoyer rapidement un message personnalisé à certains contacts. L'utilisateur pourra ainsi prévenir ses proches de sa situation, et leur envoyer sa localisation.Pour détecter les incidents, « Personal Safety » s'appuie sur plusieurs composants du smartphone, dont le GPS, le micro ou l'accéléromètre. Un fonctionnement qui n'est pas sans rappeler la nouvelle fonctionnalité lancée par Uber aux États-Unis, RideCheck D'ailleurs, dans ce cas également, le service ne serait pour l'heure prévu que sur le territoire américain. Il est néanmoins difficile d'obtenir davantage de détails, dans la mesure où Google n'a pas encore communiqué officiellement sur cette application. Ce qui laisserait penser à une publication prématurée de la nouvelle version, avant même l'annonce de l'entreprise, qui pourrait intervenir d'ici peu.