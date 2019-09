Les modules photo des Pixel 4 XL et iPhone XS Max comparés en vidéo

Une vidéo comparative de deux smartphones haut de gamme

Et c'est sur ce terrain que le YouTubeur ReLab a décidé de faire affronter le futur Google Pixel 4 XL et l'un des derniers nés de la firme de Cupertino, l'iPhone XS Max Dans la vidéo visible dans l'article, sous-titrée en anglais, les internautes ont pu découvrir les capteurs photo du Pixel 4 XL, équipés d'un laser pour une meilleure mise au point, d'un appareil principal et d'un téléobjectif. On y découvre la comparaison entre l'appareil et l'iPhone XS Max, déjà reconnu comme excellent photophone.D'après le YouTubeur, c'est le smartphone de Google qui tire son épingle du jeu au niveau de l'enregistrement vidéo par rapport à celui d'Apple. En faible lumière, c'est également le Pixel 4 XL qui s'en sort le mieux, tandis que dans certains cas, le rendu de l'iPhone XS Max peut apparaître comme meilleur. Tout reste une histoire de goût face à des clichés différents en termes de résultat.Comme le précise le YouTubeur, le Pixel 4 XL aura le temps d'évoluer avant sa sortie, tandis que les appareils proposeront des mises à jour logiciel pour améliorer leurs photographies. Face à ces deux haut de gamme de grande qualité, la subjectivité de chacun fera la différence.