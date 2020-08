Le marché de l'énergie pourrait être menacé par des botnets

Là où certains botnets peuvent comporter des millions d'appareils, ce sont seulement 50 000 objets connectés qui pourraient suffire à créer de telles perturbations. L'un des contributeurs à l'étude explique ce qu'ont voulu faire les chercheurs en imaginant plusieurs scénarios : « Notre première supposition est que nous avons accès à un botnet IoT à forte puissance », explique Tohid Shekari, futur doctorant du Georgia Institute of Technology, lors de la convention de sécurité Black Hat.

« Dans nos scénarios, le premier attaquant est un acteur du marché qui essaie de maximiser son profit. […] La partie basique de chaque attaque est de regarder la sensibilité au prix. Si nous changeons la demande de 1%, de combien changera le prix en résultat ? Il faut optimiser l’attaque pour maximiser les gains ou les dégâts ».

Et en optimisant le moment des déclenchements de ces attaques, les variations de consommation pourraient entraîner selon eux jusqu'à 7% d'augmentation des factures de consommation. Les hackers ne seraient pas en reste, puisqu'avec une telle attaque menée par un acteur du marché trois heures par jour, 100 jours par an, l'augmentation des factures pourrait rapporter environ 20 millions d'euros aux entreprises. S'il est difficile de savoir comment de tels plans pourraient être mis en place sans que la supercherie ne soit révélée, l'étude montre aussi qu'il serait très facile de mettre à genou le réseau et de causer des pannes massives à l'échelle de régions ou de pays.