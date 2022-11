Un pirate s'empare des données de plus de 140 000 Lyonnaises et Lyonnais

C'est une méthode d'action peu commune, dans le sens où la plupart des attaques de ce type entraînant la collecte et la vente des données sur le Dark Web relèvent plus généralement du hasard au niveau des cibles. Ici, selon des révélations faites par ZATAZ, c'est une ville et ses habitants, Lyon, qui en sont victimes. Le fait apparait comme quasiment inédit.

Au total, les données personnelles de plus de 147 000 Lyonnaises et Lyonnais sont à vendre, au moins depuis le 28 octobre 2022. Et pour autant, la contrepartie demandée, 250 dollars, est particulièrement faible compte tenu des avantages pour le futur acquéreur de ce lot de données. On y trouve notamment les noms, prénoms, date de naissance, employeur, adresses mail professionnelles et personnelles ou encore les numéros de téléphone de ces individus. Les comptes vers les réseaux sociaux avec les liens, de même que 23 000 adresses Gmail, sont aussi à vendre selon ZATAZ.

Ainsi, plus du quart de la population intra-muros de Lyon est concernée (!). Pour ce qui est du mobile du hacker, nul ne le sait en l'état. Même si la ville de Lyon et sa métropole hébergent plusieurs sièges sociaux et entreprises de pointe, elle est loin d'être la seule dans ce cas.