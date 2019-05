Bientôt une application mobile pour payer en crypto-monnaie dans des magasins physiques

© Flexa

4 crypto-monnaies acceptées

Les crypto-monnaies sont-elles adaptées à des achats quotidiens ?

Source : TechSpot

Pourra-t-on bientôt payer ses courses en bitcoin ? C'est le pari d'une startup new-yorkaise,, qui lance sonsur l'App Store (la version Android arrivera plus tard).Son principe se veut simple, pour les commerçants comme pour les clients. Pour régler leurs achats, ces derniers n'ont qu'à présenter en caisse leur smartphone, sur lequel s'affiche un code-barres. Il suffit alors de le scanner et le consommateur est automatiquement prélevé de la somme nécessaire, via son portefeuille de. Quatre sont pour l'heure prises en charge par l'application : le bitcoin, l'ethereum, le bitcoin cash et le dollar gemini.Du côté du magasin, aucun matériel supplémentaire n'est requis. Seule une configuration des lecteurs de code-barres est nécessaire. Par ailleurs, si la boutique n'accepte pas le paiement en monnaie virtuelle, l'application effectuera automatiquement la, afin de permettre la transaction.Si Flexa n'a pas communiqué la liste de ses partenaires, plusieurs enseignes américaines se seraient déjà positionnées, parmi lesquelles des marques reconnues. On retrouverait en effet des acteurs tels que les supermarchés bio Whole Foods Market, les boutiques de jeux vidéo GameStop, ou encore la chaîne de cafés Starbucks.Mais y a-t-il vraiment un marché ? Si les commerçants ont pu être convaincus par des frais de transaction inférieurs à ceux des cartes bancaires, qu'en est-il des consommateurs ?Il semblerait que l'acquisition de crypto-monnaies serve généralement d', avec l'objectif de faire fructifier la mise de départ. En somme, cela peut faire office de dispositif d'épargne. Et souhaiterait-on payer son café avec son livret A ? Rien n'est moins sûr. Mais cette perception vient peut-être justement du fait qu'il est aujourd'hui difficile de régler des achats avec une monnaie virtuelle.Néanmoins, un autre facteur est à prendre en considération : lades crypto-monnaies. Elle implique qu'en payant de cette façon, le montant déboursé pourra fluctuer en fonction du cours de la devise. Est-on prêt à intégrer cet aspect au moment de faire ses courses ? Les futurs résultats de l'application Spedn apporteront certainement quelques éléments de réponse.