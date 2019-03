L'un des fondateurs de la crypto OneCoin arrêté pour une fraude de plusieurs milliards

Le OneCoin ne valait absolument rien

Des coupables arrêtés et une co-fondatrice en cavale

Source : Engadget.

Alors que l'un des fondateurs de OneCoin est désormais entre les mains de la police américaine, ses complices (dont sa sœur) courent toujours. Cette fraude spectaculaire vient à nouveau pointer les faiblesses d'un système de régulation monétaire dépassé par la monnaie virtuelle.C'est tout un système frauduleux et mensonger que OneCoin aurait mis en place depuis sa création en Bulgarie en 2014. Alors que l'entreprise encourageait des investisseurs du monde entier à acquérir sa cryptomonnaie, une monnaie «» comme l'affirme le site même de la firme, celle-ci n'était qu'une «» et ne valait absolument rien.Sa valeur était déterminée en interne et ne dépendait même pas de l'offre et de la demande. Pire : la monnaie n'aurait même pas bénéficié d'une vraie blockchain.Ce système pyramidal a fait le bonheur de ses fondateurs et d'une dizaine d'autres complices. Comme le rapporte le département de la justice américaine, OneCoin aurait accumulé 2,2 milliards de dollars de profits rien qu'entre 2014 et 2016. Mark Scott, l'un des avocats accusés dans l'affaire, aurait même blanchi plus de 400 millions de dollars pour le compte de la firme.Alors que Konstantin Ignatov a été arrêté par la police américaine, sa sœur Ruja Ignatov, qui a participé à la création de OneCoin, est toujours en cavale. Ils encourent tous deux jusqu'à 20 ans de prison. Le OneCoin, quant à lui, existe toujours officiellement et montre encore les limites des systèmes de régulation actuels pour contrôler les cryptomonnaies.