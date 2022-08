Les Américains n’ont plus le droit d’utiliser Tornado Cash, le blanchisseur de cryptos

Tornado Cash permet donc de mixer les cryptos. En mettant en commun des fonds pendant un certain temps avant de les redistribuer vers leur destination initiale, il brouille les pistes. Ce genre de service rend difficiles l'identification et le traçage des flux, et permet d'échapper aux registres publics qui répertorient toutes les transactions faites avec des crypto-monnaies.

Ainsi, il s'agit d'un bon moyen pour blanchir de l'argent. C'est du moins ce que pensent les autorités financières américaines. Selon elles, Tornado Cash aurait permis le blanchiment de 7 milliards de dollars depuis sa création. En outre, le mixeur aurait autorisé le transit de fonds volés par le groupe Lazarus, le groupe cybercriminel nord-coréen.