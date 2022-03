De nouvelles sanctions sur les actifs crypto russes annoncées par la Commission européenne

La nouveauté de l’amendement de 2022 réside dans le fait que les crypto-monnaies (BTC, ETH et USDT en tête) sont également visées par le texte. Elles sont qualifiées de « transferable securities » et traitées au même titre que des avoirs plus traditionnels. Les personnes concernées (un total de 862 individus et 53 entités, précise le site de la Commission européenne) ne peuvent plus transférer plus de 100 000 euros d’un compte biélorusse jusqu’à un compte européen et le système SWIFT est bloqué jusqu’à nouvel ordre.