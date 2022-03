Le célèbre service de p2p LimeWire fait son grand retour... sous la forme d'une plateforme NFT

À l’heure actuelle, il manque encore des informations cruciales à propos du projet, car LimeWire n’a pas encore annoncé quelle blockchain il utiliserait pour faire tourner la plateforme. Néanmoins, tout laisse à penser que Polygon sera utilisé grâce à sa scalabilité et sa rapidité.

En revanche, nous savons que les transactions s’effectueront en dollars et qu’un portefeuille custodial sera intégré au site. Celui-ci permettra aux utilisateurs de faire des achats avec les cryptos les plus populaires du moment, BTC et ETH inclus. Un token sera annoncé prochainement, et avec lui, une date pour un airdrop prévu avant le mois de mai.