Le crypto-wallet Exodus se lance dans les paris sportifs

Les compétitions d’e-sport, dominées par Dota 2 , League of Legends et Counter Strike, se diversifient de plus en plus, on compte notamment l’apparition récente du jeu Halo dans la compétition. Une entrée remarquée dans le milieu avec déjà quelques tournois de plusieurs millions de dollars. En France pourtant, il n’est pas encore possible de parier sur l’e-sport car le législateur ne considère toujours pas les e-games comme des sports à part entière.