La Nouvelle-Zélande aussi envisage d’émettre sa propre monnaie numérique

La Reserve Bank of New Zealand a annoncé une consultation publique sur une éventuelle monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Même si le développement d’une CBDC nécessite de longs délais, compte tenu de sa complexité, et implique une approche en plusieurs étapes, l’institution a déclaré qu’elle était largement favorable à cette idée.

La banque centrale évoque plusieurs avantages. Outre le déclin de l’argent liquide en Nouvelle-Zélande, l’institution s’inquiète d’une menace potentielle pour la souveraineté du dollar néo-zélandais si un stablecoin mondial tel que Diem devenait largement utilisé.

Bien que la Nouvelle-Zélande soit une économie avancée, l’inclusion financière est également une motivation pour l’émission d’une CBDC, que ce soit pour les personnes qui dépendent de l’argent liquide ou qui rencontrent des difficultés pour ouvrir un compte bancaire.

Une dernière raison invoquée pour l’adoption d’une monnaie numérique est de permettre à la Nouvelle-Zélande de participer aux essais transfrontaliers qui visent à réduire les coûts et la vitesse des paiements internationaux.