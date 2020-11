Associated Press utilise la blockchain pour certifier les résultats des élections américaines

Associated Press (AP) est une agence de presse mondiale créée en 1846 et comptant plus de 3 000 journalistes dans 240 bureaux dans le monde.

Cette agence de presse reconnue a utilisé les blockchains Ethereum et EOS pour publier et certifier les résultats de l’élection présidentielle américaine. Bien que les résultats soient naturellement publiés sur le site web de l’AP, l’utilisation de la technologie blockchain permet d’obtenir un enregistrement sécurisé et inviolable des résultats des élections État par État au fur et à mesure du dépouillement.

L’initiative est menée en collaboration avec Everipedia, une encyclopédie reposant sur la blockchain EOS. L’Associated Press utilise la solution baptisée Everipedia OraQle pour publier les résultats. D’un point de vue technique, ce software utilise les oracles de ChainLink (LINK) pour permettre aux smart-contract d’accéder aux données externes.

Les données des résultats sont vérifiées comme étant authentiques puis elles sont ensuite publiées sur les blockchains Ethereum et EOS. Associated Press a publié l’adresse du smart-contrat d’Ethereum afin de permettre à quiconque d’accéder et de suivre les résultats.

Au moment de la publication, Associated Press a enregistré 49 des 52 États composant les États-Unis. Parmi eux, 23 États ont voté en faveur de Donald J. Trump et 26 pour Joe Biden.