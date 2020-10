La Société Générale demande à Consensys de l'aider à créer une monnaie digitale

La startup a été créée en 2014 à New York par Joseph Lubin et Vitalik Buterin et a connu une forte croissance — notamment en 2017, où l’Ethereum est monté jusqu’à 1 300 dollars. Forge ne compte donc pas s'arrêter à une seule technologie blockchain et étend le spectre de ses conseillers partenaires à Ethereum.

La consultation publique de la Commission Européenne suive son cours pour le « crypto-euro », et la France souhaite visiblement y participer activement. Les recherches vont continuer dans les mois à venir, et d’autres acteurs seront peut-être consultés.