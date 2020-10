Le groupe EDF s’implique dans la blockchain française Tezos (XTZ)

Tezos utilise un consensus de validation dit de « Liquid Proof-of-Stake », et les mineurs de la blockchain sont appelés des « boulangers ».

Tout nouveau bloc de Tezos est créé par un boulanger sélectionné au hasard, avant d'être approuvé par d'autres et validé par l'ensemble du réseau. En outre, les boulangers mettent leurs propres tezos en garantie pour assurer la bonne validation et la sécurité du réseau. Ce consensus de validation ne nécessite ainsi pas de machine de minage et ne consomme donc pas d’énergie.

En juillet 2020, Tezos avait déjà été choisi par la Société Générale (via sa filiale Forge) pour expérimenter une monnaie numérique de banque centrale pour les règlements interbancaires. Le rapprochement s'était fait dans le cadre d'un appel à candidatures de la Banque de France

C'est le centre de recherche Nomadic Labs, porteur de Tezos et basé à Paris qui participe au déploiement des deux projets, en s'appuyant sur ses 40 chercheurs en ingénierie.