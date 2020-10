L’arnaque de la cryptomonnaie OneCoin adaptée dans un film avec Kate Winslet

L'actrice Kate Winslet va jouer le rôle principal et produire un film sur le système de Ponzi OneCoin, que le journal The Times a décrit comme « l’une des plus grosses arnaques de tous les temps ». Le scénario du film sera basé sur un livre de Jen McAdam, qui avait investi et perdu plus de 250 000 euros dans la fraude OneCoin.

Ce n’est pas la première fois que les cryptomonnaies et le Bitcoin font l’objet d’un film : les frères Winklevoss, fondateurs de l’exchange Gemini et premiers milliardaires Bitcoin, sont aussi au cœur du scénario de « Bitcoin Billionnaire » (sortie prévue en 2021) qui retrace leur parcours, de Facebook au monde de la cryptomonnaie..