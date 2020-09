Le token du projet français SaTT va être ajouté à deux exchanges : KuCoin et Uniswap

Le projet français ambitionne de rééquilibrer l’écosystème annonceurs/influenceurs, de manière à rendre celui-ci plus équitable et plus transparent. Autrement dit, le projet SaTT (pour « Smart Advertising Transaction Token ») souhaite créer un système basé sur la blockchain pour rémunérer automatiquement les créateurs de contenu.

La mécanique est relativement simple : la plateforme SaTT récupère et analyse les données des différents réseaux sociaux (like, vues, partages, etc.). Si les différentes conditions sont respectées, alors une application blockchain permet de libérer un revenu en SaTT.