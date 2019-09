Des chercheurs arrivent à voler des frappes clavier via la faille des CPU Intel

Le DDIO incriminé

Attaque NetCAT

L'attaque mise au point par les scientifiques, baptisée, peut être exploitée pour obtenir des informations sensibles.Le système responsable de la faille a été mis au point, puis introduit par Intel en 2011. C'est le, une amélioration qui autorise les cartes réseaux et d'autres périphériques à se connecter directement au cache du processeur. Jusque-là, ces périphériques devaient se connecter à la mémoire principale, signifiant un chemin plus long pour les données. Le DDIO a ainsi promis une optimisation de la bande passante, une réduction de la latence et de la consommation en énergie.Les chercheurs de l'université d'Amsterdam et de l'ETH de Zurich ont cependant averti que, dans certaines situations, les hackers pouvaient utiliser ce DDIO pour. Si l'on pense en priorité aux ordinateurs personnels, la menace la plus grave concerne les data centers et les environnements liés au Cloud, susceptibles de disposer à la fois du DDIO et d'un accès mémoire à distance (RDMA) pour permettre l'échange de données.Dans leur publication parue mardi 10 septembre, les chercheurs soulignent la gravité de la faille : «».L'attaque NetCAT, pour, est en partie basée sur les utilisations de la langue les plus fréquents. Par exemple, il est plus fréquent qu'un « E » suive un « S » lorsque l'on écrit, plutôt qu'un « G ». Ces pratiques donnent des indices permettant de déduire quelles lettres ont été tapées au clavier. Les chercheurs ont indiqué avoir utilisé les fonctionnalités de contrôle à distance du RDMA «». Ce n'est pas une obligation, et les attaques futures pourront ne pas en avoir besoin pour être effectuées.D'autres aspects, comme le temps de transfert des paquets, fournissent également des pistes permettant de décrypter les frappes clavier : le rapport des chercheurs détaille le fonctionnement de l'attaque dans son ensemble.Kaveh Razavi, l'un des chercheurs de l'université d'Amsterdam, appelle donc à la désactivation du DDIO : «».