Des adresses mail de Kaspersky utilisées dans une campagne de phishing

Malgré cette utilisation d'adresses mail de Kaspersky, les attaquants n'ont pas tenté de se faire passer pour l'entreprise. À la place, ils ont opté pour des e-mails laissant croire à des notifications de fax manqués pour pousser les victimes à cliquer sur le lien et à entrer leurs identifiants Office 365. Cependant, l'obtention de ce jeton leur a permis de contourner les protections anti-spam et anti-phishing et à donner un sentiment de légitimité à leurs e-mails.