L'iPhone 12 mini Noir 128 Go à prix ultra... mini !

L'iPhone 12 mini possède les mêmes atouts que la version plus grande, à la différence près que celui-ci s'utilise facilement d'une seule main - un détail qui n'en est pas un pour de très nombreux utilisateurs. Son magnifique écran Super Retina XDR OLED mesure ainsi 5,4 pouces et affiche une belle définition de 2340 x 1080 pixels. Il est doté d'un SoC Apple A14 Bionic complété par une mémoire vive de 4 Go et, comme nous vous l'annoncions précédemment, d'une capacité de stockage de 128 Go.

Sa batterie de 2 227 mAh bénéficie de la recharge rapide à 20 W et est compatible avec un chargement sans fil. La partie photo/vidéo est tout simplement excellente avec son double objectif grand angle et ultra grand angle de chacun 12 mégapixels. La caméra avant fait également 12 mégapixels.