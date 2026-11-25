Microsoft a corrigé un bug qui faisait apparaître une boîte de dialogue vide au lancement des applications Microsoft 365 et les rendait inutilisables.
Décidément, la fin d’année est rude pour Microsoft. Après la panne géante d’Outlook, Teams et Copilot qui est survenue les 12 et 13 novembre derniers, la firme de Redmond a reconnu qu’un bug interne était à l’origine du problème qui a affecté le monde entier. Quelques jours avant, le Patch Tuesday de novembre a corrigé 1235 failles dont une zero-day au sein d’Outlook. Un nouveau raté vient désormais s’ajouter à cette série noire.
Une fenêtre fantôme bloque l’utilisation de Word, Excel et bien d’autres logiciels
De nombreux utilisateurs l’ont signalé sur Reddit : en lançant Word ou une autre application de la suite Microsoft 365, une étrange fenêtre totalement vide apparaissait à l’écran et refusait obstinément de se fermer. Le résultat ? Impossible d’accéder au logiciel caché derrière.
La firme Microsoft s’est heureusement montrée réactive. Dans une fiche d’assistance mise à jour le 23 novembre, elle a indiqué que le bug, qui touchait non seulement Word, mais aussi Excel, Outlook, Powerpoint, Access et OneNote dans leurs versions Microsoft 365, a été corrigé. Le correctif est disponible dès à présent dans la version 2611 des applications (Build 16.0.20625.20142).
Une ligne de commande peut régler le souci
Il y a cependant un hic : la fenêtre fantôme empêche les utilisateurs de chercher la mise à jour dans les menus de l’application bloquée. Microsoft propose, bien heureusement, une solution : passer par l’invite de commande. Pour installer le correctif, la firme suggère en effet aux utilisateurs de sauvegarder leur travail, de fermer toutes les applications de la marque et d’ouvrir l’invite de commandes en mode administrateur. Il faut ensuite taper l'invite suivante :
"%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officec2rclient.exe" /update user updatetoversion=16.0.20625.20142
Les retours des utilisateurs indiquent que la solution marche à merveille. On aurait toutefois aimé en savoir plus sur les tenants et aboutissants de ce mystérieux bug. Malheureusement, Microsoft n’en a pas dit plus sur son origine. On ne sait pas non plus quelles versions des logiciels étaient touchées.
C’est d’autant plus important que le bug semble avoir fait encore plus de victimes : certains internautes se sont retrouvés face à face avec ce même écran blanc au démarrage d’Office, parfois sur des PC qu’ils venaient tout juste de configurer. Microsoft ne semble pas encore avoir fait le lien avec ces nouveaux témoignages, mais le correctif a toutefois suffi à tirer les utilisateurs d’affaire.