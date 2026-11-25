Il y a cependant un hic : la fenêtre fantôme empêche les utilisateurs de chercher la mise à jour dans les menus de l’application bloquée. Microsoft propose, bien heureusement, une solution : passer par l’invite de commande. Pour installer le correctif, la firme suggère en effet aux utilisateurs de sauvegarder leur travail, de fermer toutes les applications de la marque et d’ouvrir l’invite de commandes en mode administrateur. Il faut ensuite taper l'invite suivante :