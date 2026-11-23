Des messages envoyés pendant la panne mondiale d'Outlook à des adresses Outlook.com n'ont jamais été remis, reconnaît Microsoft dans son rapport final sur l'incident. La firme de Redmond avoue aussi d'autres défaillances, jusque dans les outils qui protègent sa messagerie contre les e-mails piégés.
Elle vous a peut-être touché et vous avez constaté par la suite que vous n'avez jamais reçu un ou plusieurs e-mails. On vous croit. Pendant près de 24 heures, les 12 et 13 novembre, la plupart des clients de Microsoft 365 n'ont pas pu ouvrir leur messagerie Outlook. La panne venait d'un défaut logiciel installé en juillet sur les serveurs d'accès de Microsoft, et on vous à parlé de ce bug passé inaperçu pendant plus de trois mois. Durant ces heures, Microsoft a gardé en attente les e-mails qu'il ne parvenait pas à distribuer. Mais une partie de ces messages, destinés à des particuliers, n'a jamais été remise.
Microsoft a renvoyé à leurs expéditeurs des e-mails destinés à Outlook.com
En temps normal, Microsoft tente pendant 24 heures de remettre un e-mail, puis prévient l'expéditeur de l'échec par un avis de non-remise. Pendant la panne, il a allongé ce délai à 48 heures, pour éviter que les messages retardés repartent chez leurs expéditeurs.
Pour les entreprises, ce sursis a suffi. Microsoft affirme avoir distribué tous les messages professionnels en attente, et il n'a trouvé aucun e-mail d'entreprise perdu. En tête de son rapport final, publié le 20 novembre, la firme étend cette assurance à tous les e-mails. « Aucun e-mail n'a été perdu, et tous les messages en file d'attente ont été distribués », assure-t-elle.
Quelques pages plus loin, Microsoft reconnaît que certains messages retardés ont expiré avant d'arriver. Ils étaient adressés à des boîtes Outlook.com de particuliers, inactives depuis plus de 30 jours, et leurs expéditeurs ont reçu un avis de non-remise. Si vous avez écrit pendant la panne à une adresse Outlook.com ou Hotmail rarement consultée, et reçu un tel avis, votre message n'est jamais arrivé et il vous faudra le renvoyer.
En revanche on ne sait pas combien de messages ont été perdus, ni combien d'expéditeurs ont reçu cet avis, relève Neowin.
Microsoft a supprimé moins vite les e-mails piégés pendant la panne
Dans les entreprises abonnées à Defender pour Office 365, l'outil de Microsoft qui protège la messagerie professionnelle, plusieurs protections ont fonctionné au ralenti. Normalement, Microsoft retire un e-mail malveillant d'une boîte de réception après sa distribution, dès qu'il découvre qu'il est dangereux. Faute d'informations à jour sur les menaces, la firme a lancé cette purge automatique, appelée ZAP, plus tard que d'habitude, et elle a donc retiré ces messages moins vite.
Les salariés de ces entreprises ont aussi eu du mal à ouvrir les liens contrôlés par Safe Links, le service de Microsoft qui vérifie une adresse au moment du clic. Selon les réglages de leur entreprise, certains ont vu apparaître un bouton « Skip verification », qui permet d'ignorer la vérification. Les administrateurs de sécurité ont eu du mal à libérer ou à supprimer les e-mails mis en quarantaine, et à mettre à jour leurs listes d'expéditeurs autorisés ou bloqués. Dans Purview, son service de conformité, Microsoft a pu appliquer avec retard les changements de règles et envoyer ses alertes en retard, notamment pour la prévention des fuites de données et les recherches d'audit.
Pour éviter une nouvelle panne en cascade, Microsoft promet d'abord de corriger sa façon de répartir le trafic. Le 12 novembre, à cause d'un problème de routage dans l'est des États-Unis, ses systèmes avaient basculé tout le trafic mondial de Teams vers les serveurs qui servent aussi Exchange Online, le service de messagerie d'Outlook. D'ici à la fin de l'année, Microsoft ne déplacera plus le trafic de Teams que dans la région touchée. Au premier trimestre 2027, la firme répartira ses serveurs d'accès en groupes réservés à chaque service, pour qu'un incident sur Teams ne bloque plus vos e-mails. Elle élargira aussi ses tests de charge à ses serveurs les plus récents, dotés du plus grand nombre de cœurs de processeur.
Microsoft reconnaît enfin avoir envoyé sa première notification à ses clients une vingtaine de minutes après le début de la panne généralisée. L'éditeur de Windows promet d'automatiser ces alertes d'ici fin 2026.