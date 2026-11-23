En temps normal, Microsoft tente pendant 24 heures de remettre un e-mail, puis prévient l'expéditeur de l'échec par un avis de non-remise. Pendant la panne, il a allongé ce délai à 48 heures, pour éviter que les messages retardés repartent chez leurs expéditeurs.

Pour les entreprises, ce sursis a suffi. Microsoft affirme avoir distribué tous les messages professionnels en attente, et il n'a trouvé aucun e-mail d'entreprise perdu. En tête de son rapport final, publié le 20 novembre, la firme étend cette assurance à tous les e-mails. « Aucun e-mail n'a été perdu, et tous les messages en file d'attente ont été distribués », assure-t-elle.

Quelques pages plus loin, Microsoft reconnaît que certains messages retardés ont expiré avant d'arriver. Ils étaient adressés à des boîtes Outlook.com de particuliers, inactives depuis plus de 30 jours, et leurs expéditeurs ont reçu un avis de non-remise. Si vous avez écrit pendant la panne à une adresse Outlook.com ou Hotmail rarement consultée, et reçu un tel avis, votre message n'est jamais arrivé et il vous faudra le renvoyer.

En revanche on ne sait pas combien de messages ont été perdus, ni combien d'expéditeurs ont reçu cet avis, relève Neowin.