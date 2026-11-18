L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) veut réserver des places sur des fusées commerciales pour envoyer ses satellites militaires en orbite. Un virage clair, qui montre à quel point l’espace est devenu un enjeu crucial.
Un incident survenu récemment a prouvé à quel point les satellites sont vulnérables, alors que l’engin russe Kosmos 2612 s’est dangereusement rapproché d’un dispositif occidental. Le besoin de sécuriser les satellites est désormais primordial, à tel point que le Royaume-Uni a commandé un essaim de « gardes du corps » pour protéger ses systèmes en orbite. C’est maintenant au tour de l’OTAN d’entrer en scène.
Des satellites exposés
Ce 17 novembre, lors de la conférence NATO EDGE 26 d’Izmir en Turquie, l’instance a dévoilé deux initiatives : Starlift et la Global Data Marketplace. Leur point commun : s’appuyer davantage sur les entreprises privées pour accéder à l’espace, qui est considéré comme l’un de ses domaines opérationnels depuis 2019, indique Bloomberg.
Car l’Alliance possède de nombreux satellites assurant les communications, la navigation, le renseignement et la défense antimissile. Or, ces derniers sont exposés au brouillage de leurs signaux et aux cyberattaques. Dans ce contexte, la plateforme Starlift doit regrouper les besoins militaires des pays participants et leur réserver des places sur des fusées commerciales, à la manière d’un courtier. Elle est financée par 11 pays, à savoir la Corée du Sud, la Belgique, le Canada, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Turquie et le Royaume-Uni.
Objectif : s’entraîner aux lancements en urgence, au cas où une crise obligerait à remplacer un satellite du jour au lendemain, en s’appuyant sur les spatioports des États membres de l’Alliance et de la Corée du Sud.
Ne plus dépendre d’un seul lanceur
Car jusqu’ici, l’OTAN traitait les spatioports comme des laboratoires civils ou des aéroports commerciaux, mais ils doivent aujourd’hui être considérés comme des infrastructures stratégiques. Concrètement, un site de lancement devient aujourd'hui une cible potentielle, au même titre qu’une base aérienne : il faut donc le protéger et prévoir des solutions de repli.
C’est aussi pour cela que l’Alliance privilégie des sites répartis dans plusieurs pays, ainsi que la possibilité d’avoir recours à des fournisseurs divers. Plus on dispose d’accès à l’orbite, moins on risque de se retrouver bloqué.
En parallèle, la Global Data Marketplace, en collaboration avec l’US Space Force, permettra aux membres d’acheter des données et des services spatiaux auprès d’entreprises commerciales. Plus de 200 sociétés y sont déjà référencées, et les premières commandes sont attendues d’ici la fin de l’année.
Pour rappel, une attaque depuis, vers ou dans l’espace pourrait déclencher l’article 5, la clause qui considère l’agression d’un membre comme une agression contre tous.