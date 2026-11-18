Car l’Alliance possède de nombreux satellites assurant les communications , la navigation, le renseignement et la défense antimissile. Or, ces derniers sont exposés au brouillage de leurs signaux et aux cyberattaques. Dans ce contexte, la plateforme Starlift doit regrouper les besoins militaires des pays participants et leur réserver des places sur des fusées commerciales, à la manière d’un courtier. Elle est financée par 11 pays, à savoir la Corée du Sud, la Belgique, le Canada, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Turquie et le Royaume-Uni.