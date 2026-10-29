L'une de ses forces, c'est l'étendue de son écoute. Pour détecter le brouillage, le KJLab peut en même temps surveiller les quatre grandes constellations GNSS, l'acronyme qui désigne les systèmes de positionnement par satellite. Cela comprend le GPS américain, l'européen Galileo (qui va bientôt se renforcer de satellite de nouvelle génération), le chinois BeiDou et le russe GLONASS. Chacune de ces constellations émet sur plusieurs fréquences, comme une station de radio qui diffuserait sur plusieurs canaux. Sur la tablette durcie qui lui sert d'écran, une grille passe ces canaux en revue un à un, de L1 et L5 pour le GPS à G1 et G2 pour GLONASS, pour montrer d'un coup d'œil lequel est perturbé.