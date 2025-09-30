Lapoule

Arquus est Français.

C’est un positionnement.

Est-ce qu’on favorise le national ?

Est-ce qu’on favorise l’Européen ?

Est-ce qu’on favorise la meilleure offre ?

En France pour l’armée on priviligie largement le national, mais trop favoriser nos entreprises tue la concurrence et l’innovation (le marché auto aux US dans les années 80 est un bon exemple).

L’équilibre de l’armée dans ses commandes semble tout de même assez raisonnable.