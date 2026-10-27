À bord, tout repose sur les fameuses horloges atomiques. Ce sont elles qui permettent à votre téléphone de calculer sa position, en mesurant le temps que met le signal à lui parvenir. Si elles étaient un peu le talon d'Achille de Galileo à ses débuts, elles adoptent ici une configuration améliorée. Les satellites pourront aussi échanger directement entre eux, grâce à des liaisons intersatellitaires, pour surveiller et recouper mutuellement leurs données. Surtout, ils seront protégés contre le brouillage, qui consiste à noyer le signal sous un bruit parasite, et contre le spoofing, qui envoie de faux signaux pour faire croire à un récepteur qu'il se trouve ailleurs. Pour un système appelé à servir aussi la défense, à l'heure où le brouillage des signaux satellites est devenu quasi systématique sur le front ukrainien, ces protections n'ont rien d'accessoire.