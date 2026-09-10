L'espace européen carbure décidément à plein régime, avec de belles annonces ces 48 dernières heures, dont celle de ce 10 septembre, qui concerne Eutelsat, Airbus et Arianespace. En marge du Sommet spatial international, à Paris, et sous le regard du ministre de l'Espace Philippe Baptiste, Eutelsat a fait deux déclarations très importantes coup sur coup ce jeudi. D'un côté, l'entreprise a annoncé avoir signé un gros contrat avec Airbus pour muscler sa flotte OneWeb ; ainsi que des lancements qui seront opérés par Arianespace, plusieurs années après avoir mis en orbite les tout premiers satellites de sa constellation OneWeb. Deux signatures qui s'ajoutent, le même jour, à l'annonce d'un vaste réseau de stations sol avec la start-up Skynopy, sans oublier que l'État français est désormais le principal actionnaire de l'opérateur.