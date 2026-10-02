L'ironie de l'histoire, c'est peut-être que ces satellites européens s'élanceront depuis les États-Unis, sur un lanceur que le communiqué ne nomme pas, mais qui devrait très probablement être SpaceX, la société d'Elon Musk. Ariane 6 n'entrera dans la danse qu'en 2027 et 2028, avec deux missions déjà réservées. Quand on connaît le côté gargantuesque de Starlink et de ses 11 000 satellites, oui, OneWeb paraît bien frêle, mais son altitude plus élevée lui permet de couvrir le globe avec beaucoup moins d'engins. Ces nouveaux satellites, qui ont été pensés pour être compatibles avec la future constellation européenne IRIS², doivent assurer la jonction en attendant ses premiers services, espérés dès 2029. C'est la preuve de la « capacité à construire et à maintenir une capacité LEO mondiale » de l'Europe, pour Jean-François Fallacher.