Ce contrat pharaonique est prévu pour se déployer en deux temps. La première vague, IRIS2² Layer One, comptera 66 satellites qui transmettront leurs donées sur une fréquence radio appelée bande Ka. Leur lancement est prévu dès 2029, avec Airbus Defence and Space chargé de construire la « plateforme », c'est-à-dire le châssis du satellite, distinct de l'électronique de communication confiée à Thales Alenia Space. La seconde vague, Layer Two, réunira 264 satellites combinant deux fréquences, les bandes Ku et Ka, avec un décollage programmé dès 2030 et des plateformes signées Aerospacelab. Pour fonctionner comme un seul réseau, l'ensemble communiquera directement grâce à des liaisons laser entre satellites, et sera réparti sur plusieurs orbites afin de renforcer la résilience globale du système. Ceux de cette première couche évolueront à environ 1 200 kilomètres d'altitude, en orbite basse.