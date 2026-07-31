Airbus va construire le nouveau satellite espagnol de communications sécurisées? SpainSat NG-III? commandé par l'opérateur Hisdesat. le programme militaire, conçu pour l'Espagne et l'OTAN, doit renforcer l'autonomie stratégique européenne et répondre aux menaces de brouillage électronique.
Le constructeur européen Airbus a été choisi ce vendredi 31 juillet par l'opérateur espagnol Hisdesat pour développer SpainSat NG-III, un satellite de communications sécurisées destiné à l'armée espagnole, et à l'OTAN. L'accord confie à Airbus Defence and Space la maîtrise d'œuvre du satellite, troisième maillon de la constellation espagnole. SpainSat NG-III s'appuiera sur l'expérience des précédents membres de la famille NG, à commencer par NG-I, lancé en 2025, avec des capacités renforcées contre le brouillage.
L'Espagne confie à Airbus son nouveau satellite militaire capable de résister au brouillage
Le satellite SpainSat NG-III embarquera des antennes dites « actives » (en bande X), une technologie Airbus qui remplace les antennes classiques par un réseau de capteurs pilotés électroniquement. Une seule antenne active fera ainsi le travail de 16 antennes traditionnelles. Elle pourra redessiner sa zone de couverture jusqu'à 1 000 fois par seconde, tel un projecteur capable de suivre sa cible en temps réel, tout en repérant et neutralisant les tentatives de brouillage avec une grande précision. Voilà qui pourrait bien transformer ce satellite en une véritable sentinelle électronique.
Notons que Thales Alenia Space, en Espagne, prendra en charge les charges utiles UHF et Ka militaire, pendant qu'Airbus concevra, assemblera et testera l'ensemble du satellite dans ses propres installations. Cette répartition des rôles entre grands industriels européens montre l'intérêt de la mutualisation des compétences du secteur spatial, avec une certaine dimension souveraine recherchée.
Le satellite a aussi été pensé pour affronter les pires scénarios, citons par exemple les impulsions électromagnétiques ou les événements nucléaires en haute altitude. SpainSat NG-III répondra aussi aux standards les plus exigeants de l'OTAN en matière d'anti-brouillage et d'anti-leurrage. C'est tout bonnement indispensable aujourd'hui.
Une couverture qui s'étend des Amériques au Moyen-Orient
Une fois en orbite, SpainSat NG-III couvrira une zone allant de l'Amérique du Nord et du Sud jusqu'à l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Associé à SpainSat NG-I, lancé en 2025, l'ensemble de la constellation permettra de couvrir environ deux tiers de la surface du globe.
Alain Fauré, le responsable des systèmes spatiaux chez Airbus Defence and Space, assure que « SpainSat NG-III renforce l'autonomie stratégique espagnole et européenne ». Avec toutes les tensions que connaît hélas notre monde, les communications critiques de la défense et du gouvernement espagnol en dépendront directement dans les années à venir.
Reste à savoir quand SpainSat NG-III rejoindra effectivement l'orbite : le communiqué d'Airbus n'avance pour l'instant aucune date de lancement précise.