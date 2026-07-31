Le satellite SpainSat NG-III embarquera des antennes dites « actives » (en bande X), une technologie Airbus qui remplace les antennes classiques par un réseau de capteurs pilotés électroniquement. Une seule antenne active fera ainsi le travail de 16 antennes traditionnelles. Elle pourra redessiner sa zone de couverture jusqu'à 1 000 fois par seconde, tel un projecteur capable de suivre sa cible en temps réel, tout en repérant et neutralisant les tentatives de brouillage avec une grande précision. Voilà qui pourrait bien transformer ce satellite en une véritable sentinelle électronique.