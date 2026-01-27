Propulsée par Arianespace, l'Europe tisse patiemment mais sûrement sa toile dans l'espace. Ce lundi 27 janvier depuis Bruxelles, lors de la Conférence spatiale européenne, l'opérateur français a officialisé son contrat avec l'agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) pour propulser deux nouveaux satellites du système de géolicalisation Galileo. Baptisée L18, la mission marquera le cinquième rendez-vous entre le lanceur Ariane 6 et la constellation, après un baptême du feu couronné de succès en décembre dernier.