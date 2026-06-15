Pendant deux jours, une quinzaine d'équipes mêlant des industriels, des militaires et des experts de la Direction générale de l'armement (DGA) ont accepté de se pencher, manches relevées, sur un même scénario. Le ministère des Armées avait prévu pour eux un conflit majeur qui obligerait la France à se réarmer dans l'urgence. Ce wargame, au nom de code « Endurance », visait à tester les chaînes de production. Avec pour objectif final de bâtir une véritable Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) de combat, capable de produire et de livrer vite et fort.