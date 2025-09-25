La Direction générale de l'armement (DGA) a dévoilé jeudi sa politique environnementale pour les cinq prochaines années. L'écoconception et la défense durable seront ses nouvelles priorités en la matière.
Le secteur de la défense française amorce un virage teinté de vert. Présentée ce jeudi 25 septembre en marge de la semaine européenne du développement durable, la politique environnementale 2025-2030 de la Direction générale de l'armement (DGA) intègre notamment l'écoconception des missiles et l'expérimentation des blindés hybrides. Le ministère des Armées veut prouver qu'il peut associer la performance militaire au respect de l'environnement.
L'armement français fait sa révolution verte
La transformation de la Direction générale de l'armement a décidé de se référer à la Stratégie de défense durable du ministère des Armées, mise à jour en juillet 2024. La DGA poursuit ainsi les efforts entamés ces dernières années pour s'adapter aux évolutions climatiques et réglementaires, tout en tenant compte du nouveau contexte géostratégique européen.
Les laboratoires militaires expérimentent désormais des solutions inédites, comme ce démonstrateur d'hybridation pour véhicules blindés qui pourrait révolutionner la mobilité tactique. Avec une approche pragmatique la DGA démontre que les impératifs environnementaux stimulent la créativité technologique plutôt que de la freiner.
L'écoconception devient systématique pour tous les nouveaux marchés de missiles, ce qui pousse l'armée à repenser la conception des armements français. Tout cela s'accompagne d'innovations surprenantes, comme les bouées acoustiques SonoFlash de Thales (commandées par centaines par la DGA en début d'année, à ce propos), désormais fabriquées en plastique biodégradable, et qui réconcilie performance militaire et protection marine.
La sensibilisation du personnel militaire accélère la transition écologique
Au-delà des innovations technologiques, la DGA s'attaque aux consommations quotidiennes de ses installations. Remplacement des chaudières vieillissantes, récupération de l'eau de pluie et réduction de la production de déchets constituent les mesures les plus visibles. Ces changements concernent tous les centres d'essais militaires français.
Tous les sites de la DGA conservent leur certification ISO 14001, un label international qui valide leurs pratiques environnementales. Cette norme permet de s'assurer que les nouvelles règles écologiques n'entraveront pas le fonctionnement des installations militaires. La DGA anticipe ainsi les futures réglementations européennes.
La formation de tous les agents de la DGA aux enjeux environnementaux complète la stratégie. La sensibilisation du personnel permet d'appliquer concrètement les nouvelles directives écologiques sur le terrain. L'engagement humain devient ainsi le moteur principal de cette transformation verte de la défense française.