Le secteur de la défense française amorce un virage teinté de vert. Présentée ce jeudi 25 septembre en marge de la semaine européenne du développement durable, la politique environnementale 2025-2030 de la Direction générale de l'armement (DGA) intègre notamment l'écoconception des missiles et l'expérimentation des blindés hybrides. Le ministère des Armées veut prouver qu'il peut associer la performance militaire au respect de l'environnement.