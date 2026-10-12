Les prochains essais embarqueront MARS (Multi-platform Autonomous), le système de mission conçu par Airbus, que le constructeur présente comme le « cerveau européen » du drone. Les logiciels, applications, données et matériel restent sous contrôle allemand ou européen, si bien que l'Europe peut utiliser l'appareil sans dépendre d'un tiers pour le faire fonctionner. Épaulé par l'IA, MARS sait mener une mission de bout en bout et coordonner plusieurs appareils engagés ensemble. La machine ne décide pas de tout pour autant. Un humain supervise en permanence et garde la main sur les décisions critiques, qui doivent respecter les règles d'engagement, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles une armée peut ouvrir le feu, ainsi que le droit et l'éthique.