Captures, amarrages, vol en formation, changements d’orbite : au fil de ses quatre missions, Shenlong a accumulé un répertoire de manœuvres inédites. En effet, le Boeing X-37B, son équivalent américain en orbite depuis août 2025 sur sa huitième mission, n’a jamais rien revendiqué de tel.

Inscrite depuis 2020 sur la liste américaine des sociétés militaro-industrielles chinoises, la CALT travaille en parallèle sur deux avions spatiaux suborbitaux habités, l'un de 10 tonnes pour quatre passagers à Mach 6, l’autre de 100 tonnes pour vingt passagers à Mach 8, ce dernier capable d’emporter un étage orbital supplémentaire pour placer une à deux tonnes en orbite basse. Shenlong sert de banc d’essai pour les technologies de rentrée atmosphérique et de manœuvre qui nourriront ces appareils futurs.

La Secure World Foundation recense plusieurs usages envisageables pour Shenlong, plateforme de lancement d'ARMes spatiales, système de surveillance, capacité de renseignement et d’alerte avancée. L’armée américaine a catalogué les objets largués lors des missions précédentes sans que Pékin ne réagisse. Pour l’objet du 22 juin, c’est encore tout ce que l’on sait.