Lancée en novembre 2013, et entrée en orbite martienne en septembre 2014, MAVEN avait pour mission de percer les secrets de la haute atmosphère de Mars. Cela inclut, entre autres, comment le vent solaire l’érode et pourquoi la planète a perdu l’atmosphère dense qui lui permettait, il y a des milliards d’années, d’abriter de l’eau liquide en surface. Des enjeux fondamentaux pour reconstituer l’histoire climatique de Mars et évaluer ses conditions d’habitabilité passées.