Pourtant, la télémétrie laissait penser que tout était optimal. Comme à l'accoutumée, la NASA a perdu le contact avec la sonde lorsque celle-ci est passée derrière Mars, mais les communications n'ont pas repris quand est réapparue. L'agence spatiale n'a, pour l'heure, aucune idée de ce qui a pu se passer. « Les équipes chargées du vaisseau spatial et des opérations enquêtent actuellement sur cette anomalie afin de remédier à la situation. De plus amples informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles », indique-t-elle dans un communiqué.