La NASA a annoncé avoir perdu le contact avec la sonde Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, plus connu sous le nom de MAVEN. Elle est en orbite autour de la planète rouge depuis plus d'une décennie.
Sept sondes se trouvent aujourd'hui aux abords de Mars pour nous permettre de mieux étudier notre voisine. Parmi elles, on retrouve MAVEN, arrivée sur place en 2014 après un lancement en 2013. Mais depuis le 6 décembre, elle est littéralement tombée dans le silence.
Un relais de communication pour les rovers
Pourtant, la télémétrie laissait penser que tout était optimal. Comme à l'accoutumée, la NASA a perdu le contact avec la sonde lorsque celle-ci est passée derrière Mars, mais les communications n'ont pas repris quand est réapparue. L'agence spatiale n'a, pour l'heure, aucune idée de ce qui a pu se passer. « Les équipes chargées du vaisseau spatial et des opérations enquêtent actuellement sur cette anomalie afin de remédier à la situation. De plus amples informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles », indique-t-elle dans un communiqué.
La mission principale de MAVEN consiste à étudier la haute atmosphère de la planète et ses interactions avec le vent solaire, notamment la manière dont elle s'échappe dans l'espace. L'objectif est d'aider les scientifiques à comprendre comment Mars a évolué depuis ses débuts, lorsqu'elle possédait une atmosphère beaucoup plus dense, et suffisamment chaude pour permettre la présence d'eau liquide à sa surface.
Mais ce n'est pas tout. Elle sert également de relais de communication pour les rovers martiens Curiosity et Perseverance. Si les deux autres sondes de la NASA, Mars Odyssey et Mars Reconnaissance Orbiter, jouent le même rôle, MAVEN est bien plus récente que celles-ci.
Pas une première
Ce n'est pas la première fois que la NASA rencontre des problèmes avec MAVEN. En 2017, ses équipes ont réalisé qu'elle pourrait entrer en collision avec Phobos, l'une des deux lunes de Mars. Elles ont alors mis à feu ses moteurs pour modifier son orbite et éviter un crash. Plus récemment, l'agence spatiale a perdu le contact avec la sonde après le redémarrage d'un instrument de navigation.
MAVEN a de quoi poursuivre ses opérations jusqu'à la fin de la décennie, au moins. Mais le nouveau budget de la NASA, prévu par l'administration Trump mais pas encore adopté, prévoit de couper son financement, qui s'élevait à 22,6 millions de dollars en 2024.