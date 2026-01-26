Une appli pour les gouverner tous… L'idée a séduit de nombreux géants de la Tech et Google semble en bonne voie pour la concrétiser.
Alors que ChatGPT a détrôné Google Search sur les écrans d'accueil de nombreux utilisateurs, Google cherche des moyens pour assurer ses arrières. La firme poursuit l'intégration de l'IA dans tous ses services. Elle a notamment déployé ce mois-ci une mise à jour majeure pour Gmail. Mais tout ceci pourrait faire partie d'un plan encore plus ambitieux qui ferait de Google une application tout-en-un. On fait le point.
L'application tout-en-un, un concept provenant de Chine
Le concept de l'application tout-en-un ne date pas d'hier : en Chine, Weixin, aussi connue sous le nom de « WeChat », fait rêver plus d'une société Tech occidentale. Le principe de cet outil lancé il y a maintenant 15 ans ? S'adaptant à des utilisateurs de tous âges, il propose une multitude de services, rassemblés autour d'une messagerie centrale : réseaux sociaux, appels vidéos, planification de réunions, jeux, portefeuille numérique et bien d'autres.
Il n'existe en Occident aucune application similaire et bien des firmes s'y sont cassé les dents : Meta a bien tenté de créer un écosystème unifié en couplant ses réseaux, sa messagerie WhatsApp avec le métavers et MetaPay mais le projet n'a jamais vraiment décollé. OpenAI semble également avoir les mêmes ambitions mais la faillite risque de mettre un coup d'arrêt à ses rêves.
Reste donc Google, qui est le seul acteur à avoir, semble-t-il, les reins assez solides.
Bien trop de pouvoir pour une seule entreprise ?
On le sait, il est difficile d'échapper à Google aujourd'hui tant la firme est devenue incontournable, d'abord avec son moteur de recherche, puis avec ses nombreuses applications et son OS mobile. Le succès de Gemini permet aujourd'hui à la firme de voir encore plus loin et elle pourrait bien avoir l'ambition de créer la toute première appli tout-en-un occidentale.
Quelques indices sont déjà présents. Avec des fonctions comme les AI Overviews ou la centralisation des achats, Google a déjà détourné le trafic de nombreux sites web et confiné un peu plus ses utilisateurs dans son écosystème. En fusionnant Gemini, Workspace, Search, Chrome, YouTube, Pay au sein d'une application à tout faire, l'emprise du géant sur Internet serait totale. Mais est-ce vraiment souhaitable ?
Quelles que soient les projets de Google, la vigilance est de mise et il faudra s'assurer que son monopole ne devienne pas plus écrasant qu'il ne l'est déjà.