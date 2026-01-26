Alors que ChatGPT a détrôné Google Search sur les écrans d'accueil de nombreux utilisateurs, Google cherche des moyens pour assurer ses arrières. La firme poursuit l'intégration de l'IA dans tous ses services. Elle a notamment déployé ce mois-ci une mise à jour majeure pour Gmail. Mais tout ceci pourrait faire partie d'un plan encore plus ambitieux qui ferait de Google une application tout-en-un. On fait le point.