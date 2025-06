Cet outil de superproductivité débarque en bêta sur Windows

Au-delà de ses fonctionnalités natives, Raycast se distingue par sa modularité. Il propose un store d’extensions comprenant de plus de 1 300 modules. On retrouve diverses intégrations d'outils tiers (Jira, GitHub, G Suite, gestionnaires de favoris, etc.) ainsi que des automatisations de workflows avancés. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres extensions ou scripts grâce à une API ouverte basée sur des technologies web modernes (React, TypeScript, Node), et synchroniser leurs paramètres via le cloud.