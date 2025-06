Sur Windows, le logiciel offre désormais la prise en charge de Windows Hello pour le déverrouillage de vos coffres. Grâce à cette intégration, les utilisateurs de Windows peuvent désormais accéder à leurs espaces chiffrés via des méthodes biométriques (empreinte digitale, reconnaissance faciale) ou un code PIN, sans avoir à saisir leur mot de passe principal.

Ce mécanisme repose sur la génération et la gestion sécurisée d’une clé de récupération, stockée localement et protégée par Windows Hello. L'option est disponible à la création d'un nouveau coffre, mais également au sein des options de vos espaces sécurisés précédemment créés. Concrètement, il faudra saisir votre mot de passe une première fois, choisir de l'enregistrer et activer Windows Hello qui ira donc le récupérer de lui-même dans son enclave sécurisée par la suite.