Le problème pointé du doigt par les équipes de l'ANSSI, l'agence française cyber, touche toutes les versions de Roundcube antérieures à 1.5.10 et 1.6.11. Le client de messagerie open source équipe d'innombrables services de messagerie, notamment via cPanel et Plesk, deux acteurs de l'hébergement web. La surface d'attaque est donc considérable, touchant potentiellement des dizaines de milliers d'entreprises et particuliers.