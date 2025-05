François Bayrou ne cesse de le clamer. Il est innocent de toutes les accusations portées contre lui, notamment à l'occasion de son audition lors de la commission d'enquête nationale de l'Assemblée nationale. Et pour appuyer ses propos, il a publié plusieurs documents sur son site web bayrou.fr. Site web qui, malheureusement, est depuis attaqué.

« Nous avons mis ces documents en ligne vendredi soir. Dimanche, il y a eu une cyberattaque massive pour faire sauter le site. On l'a remis en ligne et puis il y a eu une attaque encore plus massive » a-t-il confié à nos collègues de BFMTV-RMC.